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Задержание украинца в Москве: МИД требует встречи с консулом

Понедельник, 4 июня 2018, 12:15
Задержание украинца в Москве: МИД требует встречи с консулом

Министерство иностранных дел Украины требует допустить своего консула к украинцу, задержанному в российской столице.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"Получено официальное сообщение органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - пишет она.

Как сообщалось, в Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.

Украинская правда
Темы: РосcияМИДчрезвычайное происшествиескандал
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