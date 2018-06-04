Задержание украинца в Москве: МИД требует встречи с консулом

Министерство иностранных дел Украины требует допустить своего консула к украинцу, задержанному в российской столице.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

"Получено официальное сообщение органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - пишет она.

Как сообщалось, в Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в якобы контрабанде в Украину запчастей к военной технике.

Утром 4 июня в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о задержании украинца и выясняют все обстоятельства.