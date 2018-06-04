В БПП ответили Гройсману на угрозы отставкой

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что вопрос создания Антикоррупционного суда не входит в зону ответственности Кабинета министров Украины.

Об этом он сказал журналистам после согласительного совета в понедельник.

"Когда мы говорим о сотрудничестве и о согласовании с нашими международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности", - заявил глава фракции.

По его словам, президент Петр Порошенко внес проект закона о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду, а парламент уже принял его в первом чтении и ответственность депутатов - завершить антикоррупционную реформу.

"Ответственность Кабинета министров, насколько я понимаю, это вопрос тарифов, которые сейчас обсуждаются между международными партнерами и правительством", - сказал Герасимов.

"Мое собственное мнение, что каждый должен нести ответственность за свою, как говорится, сферу. И каждый должен нести ответственность за срыв договоренностей в своей сфере", - добавил он.

Политик подчеркнул, что в четверг парламент проголосует законопроект о создании Антикоррупционного суда, поскольку это его задача, и пожелал Кабинета министров успешно завершить переговоры с Международным валютным фондом, что является его задачей.

Как сообщалось, в понедельник, 4 июня, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сложит с себя полномочия главы правительства, если в ближайшее время не будет принят закон о создании Антикоррупционного суда.