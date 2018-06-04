Гройсман обещает уйти в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сложит с себя полномочия главы правительства, если в ближайшее время не будет принят закон о создании Антикоррупционного суда.

Об этом он заявил в понедельник на совместном брифинге со спикером парламента Андреем Парубием.

По его словам, сейчас есть все возможности для развития страны, чтобы люди почувствовали развитие экономики и улучшение жизни.

Однако, главным условием для этого, по мнению главы правительства, является создание Антикоррупционного суда, который должен восстановить доверие общества к власти и со стороны международных партнеров.

"Хочу подчеркнуть, что мы сегодня стоим перед выбором, или дальнейшее развитие и решение многих проблем, которые накопились в нашем государстве, или, если это решение не будет принято, то опять же - дестабилизация", - заявил Гройсман.

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - добавил он.

Руководитель Кабмина добавил, что в понедельник будет общаться с главами фракций и депутатами относительно принятия этого закона.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что сделает все возможное, чтобы уже в ближайший четверг решение о создании Антикоррупционного суда было принято парламентом.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.

24 мая парламент не смог принять закон о Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 и 4 альтернативных законопроекта.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении внесенный президентом законопроект №7440.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный судпротиворечит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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