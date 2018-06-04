ВСП отстранил от работы скандального судью Емельянова

Высший совет правосудия временно отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что Емельянова отстранили на основании решения Второй Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

"Судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения", - говорится в сообщении.

Также в ВСП добавляют, что срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Ранее сообщалось, что судья Артур Емельянов фигурирует в производстве Генеральной прокуратуры так же, как и его бывшая жена.

В октябре "Схемы" сообщали, что бывшая жена судьи Высшего хозсуда Емельянова Светлана владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, двумя отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет тремя отелями во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Позже стало известно, что Департамент специальных расследований ГПУ открыл уголовное производство в отношении нее по статье "легализация доходов, полученных преступным путем".

Большинство найденного журналистами иностранного имущества Светлана Емельянова приобрела до 2014 года включительно, пока находилась в официальном браке с судьей. А заработала она, по официальным данным за 2001-2014 годы, около 3 миллионов гривен.

Несмотря на развод, Емельяновы отдыхают вместе, судья также регулярно посещает Вену, где его экс-супруга живет с детьми.

Артура Емельянова подозревали в коррупции и давлении на судей, отстраняли от судейства, но он до сих пор работает в Высшем хозсуде Украины. Более того, Емельянов подавался в новый Верховный Суд, но Высшая квалификационная комиссия не допустила его к конкурсу.