В оккупированном Крыму снесли недостроенную мечеть

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Понедельник, 4 июня 2018, 20:05

В Симферопольском районе разрушили недостроенную мечеть Ар-Рахман. По словам активистов, ее строили на деньги общины.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"По информации активистов "поляны протеста Стрелецкая", в первых числах июня 2018 года в Симферопольском районе представители фирмы "Акура" разрушили спецтехникой здание недостроенной мечети Ар-Рахман", - рассказывают в группе.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, фирма "Акура" не предоставила общине микрорайона решение суда на снос сооружения.

В "Крымской правозащитной группе" рассказывают, что раньше на месте "поляны протеста" "Стрелецкая", где в частных домах живут люди, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза".

Одного из активистов "поляны протеста" Фазыла Ибраимова задержали 15 февраля 2018 года в Симферополе, на него возбудили два уголовных дела. Он содержится в СИЗО Симферополя.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары религия
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