Журналиста Семену включили в "список на обмен" - Геращенко

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Понедельник, 4 июня 2018, 21:46

Осужденного крымского журналиста Николая Семену украинская власть включила в список украинцев, которых предлагают обменять на 23 осужденных россиян.

Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко в комментарии "Крым.Реалии".

"Мы сейчас очень артикулируем этот вопрос", - сказала Геращенко.

4 июня вице-спикер Верховной Рады заявила на заседании согласительного совета в парламенте, что украинская власть готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, осужденных в России.

По ее словам, "россиян, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовке терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины готовы передать России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха, Гриба и других".

Автора "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии", крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины, Госдепартамент США, Евросоюз и ряд международных организаций осудили вынесенный Николаю Семене приговор.

Темы: СМИ Крым политзаключенные Росcия
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