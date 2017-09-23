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МИД: "Приговор" Семене - доказательство целенаправленных репрессий со стороны РФ

Суббота, 23 сентября 2017, 12:59
МИД: Приговор Семене - доказательство целенаправленных репрессий со стороны РФ

МИД Украины назвал решение оккупационного суда Крыма, которым украинский журналист Николай Семена приговорен к 2,5 годам условно, безосновательным и политически мотивированным.

Об этом говорится в заявлении МИД.

По мнению дипломатов, такой "приговор" является "еще одним доказательством целенаправленных репрессий со стороны государства-агрессора против жителей оккупированной украинской территории АР Крым и Севастополя".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным позорным наступлением кремлевского оккупационного режима на основные свободы человека и права гражданина Украины, журналиста Семены", - говорится в заявлении.

МИД призвал правительства иностранных государств и международные правозащитные организации не оставить без внимания этот инцидент.

Как известно, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор крымском журналисту Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным  сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крим.Реалии статью. Сейчас журналист находится под подпиской о невыезде.

Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободу слова".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыму прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности - Николая Семену. 

Украинская правда 

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Темы: КрымРосcия
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