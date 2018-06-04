Киев заполонили бабочки

В столице появилось большое количество бабочек семейства нимфалид – солнцевиков черно-рыжих.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

По их словам, они замечают этих бабочек в разных районах Киева в больших количествах.

Причину такого большого количества бабочек пояснил член-корреспондент НАН Украины, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины от указания НАН Украины и Института зоологии Валерий Корнеев в Facebook.

"Крапивница - так называется бабочка, в массе появившаяся сегодня - имеет гусеницу, питающуюся на самых разных лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях. Прошлый год был для нее особенно благоприятен, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленны. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, дожившие до весны в укромных местах, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - написал он.

УП

По его словам, все гусеницы (которых было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, свили коконы также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки. Всего же в Европе - и до Центральной Азии - а может, и дальше, - мои коллеги - энтомологи наблюдают катастрофическое падение численности большинства видов бабочек: даже в Ирпене под Киевом вы больше не увидите большинства относительно обычных видов", - отметил Валерий Корнеев.

Причиной сокращения ареалов их обитания и количества бабочек стали непрогнозируемые природные условия и воздействие человека - в частности, использование ядохимикатов, распашка и выжигание травы.

"Они необратимо сокращают свои ареалы и погибают. Наш герой - крапивница - стойкий, легко мигрирует и везде находит пищу, поэтому и вспышку численности дал такой, что его заметили буквально все!", - пояснил энтомолог.