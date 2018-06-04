Киев заполонили бабочки

В столице появилось большое количество бабочек под названием "Сонцевик черно-рыжий".

Об этом пишут пользователи соцсетей.

По их словам, они замечают этих бабочек в разных районах Киева в больших количествах.

Причину такого большого количества бабочек пояснил энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев в Facebook.

"Сонцевик черно-рыжий - так называется бабочка, в массе появился сегодня - имеет гусеницу, питающуюся на самых лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях. Прошлый год был для него особенно благоприятен, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленны. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, дожившие до весны в нычках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - написал он.

По его словам, все гусеницы (которых было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, свили коконы также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки й ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки. Всего же в Европе - и до Центральной Азии - а может, и дальше, - мои коллеги - энтомологи наблюдают катастрофического падение численности большинства видов бабочек: даже в Ирпене под Киевом вы больше не увидите большинства относительно обычных видов", - отметил Валерий Корнеев.

Причиной сокращения ареалов их обитания и количества бабочек стали непрогнозируемые природные условия и воздействие человека - в частности, использование ядохимикатов, распашка и выжигание травы.

"Они необратимо сокращают свои ареалы и погибают. Наш герой - сонцевик черно-рыжий - стойкий, легко мигрирует и везде находит пищу, поэтому и вспышка численности дала такой, что его заметили буквально все!", - пояснил энтомолог.