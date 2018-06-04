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В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Понедельник, 4 июня 2018, 23:16
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень положительными", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, США считают, что при подготовке саммита наблюдается "серьезный прогресс".

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАКНДРСеверная Корея
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