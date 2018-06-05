Швейцария заблокировала 1 млрд франков на счетах российского олигарха Вексельберга

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Вторник, 5 июня 2018, 04:52

Ряд публичных и частных швейцарских банков заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, попавшего под новые санкции США.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в частной бизнес-группе "Ренова", пишет DW.com.

Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга. По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

Вексельберг намерен обратиться в суд, утверждает источник. Помимо гражданских исков, которые находятся в процессе подготовки, против банков могут быть поданы уголовные иски в отношении сотрудников, ответственных за блокировку.

Ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых - Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Ранее пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму свыше миллиарда швейцарских франков, которые российский олигарх получил от ряда западных банков.

По словам источника издания, промышленные активы были освобождены из-под залога после досрочного погашения кредитов. Ранее Минфин РФ заявил о выдаче группе "Ренова" кредита на "рыночных условиях" от "Промсвязьбанка".

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков. По мнению опрошенных изданием экспертов, банки Швейцарии опасались введения против них вторичных санкций, поскольку большинство из них располагают активами на территории США.

Темы: санкции Росcия
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