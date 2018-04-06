США ввели санкции против россиян из "кремлевского списка"

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".



Такое сообщение опубликовано на сайте министерства финансов США.



США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесменом.

В санкционный список также попали:

Андрей Акимов - председатель правления "Газпромбанка"

Владиммир Богданов - генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз"

Алексей Дюмин – заместитель министра обороны РФ и и.о. глав Тульской области.

Олег Дерипаска - российский миллиардер.

Михаил Фрадков - директор Российского института стратегических исследований, экс-глава Службы внешней разведки РФ

Сергей Фурсенко – президент ФК "Зенит", которым владеет "Газпром".

Олег Говорун - начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, и непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия.

Сулейман Керимов – бизнесмен и депутат Федерального собрания от Дагестана

Владимир Колокольцев – министр внутренних дел РФ

Константин Косачев - председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

Андрей Костин - российский банкир и финансист, глава правления ВТБ.

Алексей Миллер – глава правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром"

Николай Патрушев - Секретарь Совета безопасности РФ.

Владислав Резник - российский предприниматель-миллионер, депутат Государственной думы РФ

Игорь Ротенберг - cын бизнесмена Аркадия Ротенберга, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг".

Кирилл Шамалов - младший сын совладельца банка "Россия", бывший зять Владимира Путина.

Евгений Школов - помощник президента РФ

Андрей Скоч – миллиардер, депутат Госдумы РФ

Александр Торшин - заместитель председателя Банка России, заместитель председателя Совета Федерации РФ

Владимир Устинов - представитель президента РФ в Южном федеральном округе, бывший генпрокурор РФ

Тимур Валиулин - начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России

Александр Жаров – глава Роскомнадзора

Виктор Золотов – директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Все попавшие под санкции бизнесмены и чиновники упоминаются в "кремлевском докладе" Минфина США, подготовленном в связи с российским вмешательством в американские выборы.

США вводят санкции против фигурантов "кремлевского списка" из-за вмешательства в выборы американского президента.



Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.



В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $ 1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.



В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежит государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.



Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что сначала список подготовила команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ.



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