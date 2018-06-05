Венгерский фонд заявил, что СБУ обвиняет его в сепаратизме

Благотворительный фонд "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" заявляет, что Служба безопасности возбудила дело против фонда по подозрению в сепаратизме.

Соответствующее заявление организации обнародовано на ее сайте.

"Нас возмущает, что Украина, которая стремится в Европейский Союз, видит опасность по своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны ЕС", – говорится в заявлении центра.

В "Эган Эде" также отметили, что расценивают открытие дела "как очереднное нападение, направленное против венгерской общины Закарпатья".

В фонде отметили, что являются официально зарегистрированной организацией и действуют на основании законодательства Украины.

Через "Эган Эде" Венгрия осуществляет так называемый "план Эгана", который предусматривает финансовую помощь малому и среднему бизнесу в Украине.