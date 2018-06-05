Венгерский фонд заявил, что СБУ обвиняет его в сепаратизме

927 просмотров
Вторник, 5 июня 2018, 17:57

Благотворительный фонд "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" заявляет, что Служба безопасности возбудила дело против фонда по подозрению в сепаратизме.

Соответствующее заявление организации обнародовано на ее сайте.

"Нас возмущает, что Украина, которая стремится в Европейский Союз, видит опасность по своей территориальной целостности в помощи, поступающей со стороны ЕС", – говорится в заявлении центра.

В "Эган Эде" также заявили, что расценивают открытие дела "как очереднное нападение, направленное против венгерской общины Закарпатья".

В фонде отметили, что являются официально зарегистрированной организацией и действуют на основании законодательства Украины.

Через "Эган Эде" Венгрия осуществляет так называемый "план Эгана", который предусматривает финансовую помощь малому и среднему бизнесу в Украине.

Темы: Закарпатье Венгрия
powered by lun.ua
По теме
Оползень на Закарпатье: перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин" 27 мая 2018, 00:51
СБУ: Напавшие на Союз венгров планировали диверсии на объектах оборонного значения 26 мая 2018, 11:36
Порошенко прокатился в кабине машиниста и открыл Бескидский тоннель 24 мая 2018, 14:18
Все новости
Главные новости
Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу MH17
В Чернобыльской зоне вспыхнул лесной пожар
Порошенко об "убийстве" Бабченко: Такие методы допустимы для защиты журналистов
В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана"
Все новости
рейтинги

Фестиваль "Молодость" определил лучшие фильмы

киев

Дима Борисов открыл "секретный бар" на Городецкого

еда

Сколько можно хранить продукты в морозилке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів