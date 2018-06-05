Нападение на Устименко: полиция расследует покушение на убийство и имеет фото злоумышленников

Нападение на активиста "Автомайдана" и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко расследуют как покушение на убийство.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По факту нападения на Виталия Устименко открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство", - сказал он.

Тракало также добавил, что у полиции есть фотографии нападавших.

"Есть фото. Устанавливаются их личности. Злоумышленников разыскивают", - подытожил Тракало.

Ранее сообщалось, что 5 июня в городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на Виталия Устименко. Активист получил ранение.