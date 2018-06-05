В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана"

В городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на лидера местной ячейки организации "Автомайдан", члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко.

Об этом сам Устименко сообщил во время live-видео в Facebook, которое выложил Олег Шпак.

"Только что на меня двое напали. Мы с другом вышли из редакции "Общественного телевидения", отошли буквально 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро, ягодицу. Напали сзади", - сказал пострадавший.

Скриншот с видео

Устименко рассказал, что неизвестные начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом.

Скриншот с видео

Он добавил, что нападавших не знает, но сможет опознать.

"Спортсмены какие-то. Славянской внешности", - сказал Устименко.

У активиста сильное кровотечение из ягодицы. Также окровавлено лицо. На место вызвали полицию.

Годину тому на автомайданівця Віталія Устименка було скоєно напад, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії. У Віталія розбита голова та порізано стегно. Нападників було двоє, цілилися у спину, але Віталію вдалося відбитися. #орли_Труханова pic.twitter.com/287TX1pDtF — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) June 5, 2018

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, нападение произошло на улице Фонтанская дорога около 13:38.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в полиции.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что нападение на Устименко могут расследовать как покушение на убийство.

"Относительно нападения на Устименко решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК", - сказал он.

Тракало также добавил, что пострадавший сейчас находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Устименко побили неизвестные 15 февраля после заседания суда по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Позже стало известно, что бил депутат, а добивали "титушки".