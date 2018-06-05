В Одессе ранили ножом лидера местного "Автомайдана"

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Вторник, 5 июня 2018, 14:09

В городе Одесса двое неизвестных напали с ножом на лидера местной ячейки организации "Автомайдан" Виталия Устименко.

Об этом сам Устименко сообщил во время live-видео в Facebook, которое выложил Олег Шпак.

"Только что на меня двое напали. Мы с другом вышли из редакции "Общественного телевидения", отошли буквально 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне бедро, ягодицу. Напали сзади", - сказал пострадавший. 

 
Скриншот с видео  

Устименко рассказал, что неизвестные начали бить его в голову, повалили на асфальт, а затем ранили ножом. 

 
Скриншот с видео  

Он добавил, что нападавших не знает, но сможет опознать.

"Спортсмены какие-то. Славянской внешности", - сказал Устименко. 

У активиста сильное кровотечение из ягодицы. Также окровавлено лицо. На место вызвали полицию.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, нападение произошло на улице Фонтанская дорога около 13:38.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в полиции.

Ирина Балачук, УП
Темы: Одесса криминал
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