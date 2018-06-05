Пожар в Чернобыле: Гройсман и ГСЧС советуют не волноваться

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что лесной пожар в Чернобыльской зоне - безопасен для населения.

Об этом он написал в Facebook.

Премьер отметил, что радиационный фон в Киеве и Чернобыле - безопасен.

"В Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметок. Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!" - говорит глава правительства.

Фото пресс-службы гСчС

Его слова подтверждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Согласно ее сообщению, в столице радиационный фон в три раза ниже максимально допустимого уровня, а в Чернобыле - в два раза.

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону г. Киева не наблюдается", - добавляют спасатели.

Как сообщалось, во вторник, 5 июня, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив.