На месте возгорания в Чернобыле нашли факелы - ГСЧС

На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС нашли факелы.

Об этом сообщил на брифинге глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Действительно, на месте пожара были найдены факелы. Следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару", - рассказал Чечеткин.

Кроме того, он рассказал, что авиация прекратила тушить огонь в зоне ЧАЭС и сейчас тушение продолжают наземные службы.

"Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации. Верхового пожара не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления травы, пеньков и подстилки. Основная часть сил и средств работает на решающем направлении в районе бывшего села Копачи", - отметил глава ГСЧС.

Чечеткин заявил, что спасателям удалось приостановить распространение пожара.

"Благодаря комплексному применению авиационных и наземных сил ситуацию удалось удержать контролируемой, распространение пожара приостановлено, а площадь пожара уменьшено с 12 до 6 гектаров", - рассказал он.

По его словам, в столице радиационный контроль не превышает норму.

По состоянию на 21 час радиационный фон в Киеве составляет 11 микрорентген/час (безопасный уровень - до 30 микрорентген/час). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 микрорентген/час (безопасный уровень - до 50 микрорентген/час).

И на промышленной площадке Чонобильськой АЭС радиационный фон составляет 50,7 микрорентген/час (безопасный уровень - до 140 микрорентген/час).

Как сообщалось, во вторник, 5 июня, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив.