Под Харьковом нашли повешенным местного активиста

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Среда, 6 июня 2018, 00:40

Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области нашли мертвым местного активиста.

Об этом в Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачов.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.

По предварительной информации, погибший - Николай Бычко. Эту информацию подтверждают местные жители.

В полиции рассказали, что факт гибели молодого человека 1994 года рождения зафиксирован. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти в лесу. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "самоубийство".

Судя по записям в Facebook, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В ней он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка. Последний его пост был посвящен реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара".

Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

Темы: Харьковская область
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