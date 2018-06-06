Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Харьковом нашли повешенным местного активиста

Среда, 6 июня 2018, 00:40

Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области нашли мертвым местного активиста.

Об этом в Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачов.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.

Лихачов сообщил, что погибший - Николай Бычко. Эту информацию подтверждают и местные жители.

"Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, да и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут по-быстрому и на тормозах. 

Николай готовил документы для открытия общественной организации, перед смертью также мониторил очистные сооружения - и тут резко решил повеситься - не смешите", - подчеркнул правозащитник.

В полиции рассказали, что факт гибели молодого человека 1994 года рождения зафиксирован. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти в лесу. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "самоубийство".

Судя по записям в Facebook, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В ней он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка. Последний его пост был посвящен реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара".

Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Харьковская область
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Зеленский об ударе по Первомайскому: Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: