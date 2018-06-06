Под Харьковом нашли повешенным местного активиста

Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области нашли мертвым местного активиста.

Об этом в Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачов.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.

Лихачов сообщил, что погибший - Николай Бычко. Эту информацию подтверждают и местные жители.

"Самоубийство инсценировано грубо и цинично, могу привести массу доказательств, да и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут по-быстрому и на тормозах.

Николай готовил документы для открытия общественной организации, перед смертью также мониторил очистные сооружения - и тут резко решил повеситься - не смешите", - подчеркнул правозащитник.

В полиции рассказали, что факт гибели молодого человека 1994 года рождения зафиксирован. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти в лесу. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ( "убийство") с пометкой "самоубийство".

Судя по записям в Facebook, Бычко был активным членом общины Эсхара и администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В ней он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка. Последний его пост был посвящен реконструкции источника за счет средств местных жителей и выяснению законности действий по вывозу отходов в очистные сооружения КП "Вода Эсхара".

Он написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.