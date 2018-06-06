В РФ осудили гражданина на 2 года условно за пост против Путина

В России Торопецкий районный суде Тверской области приговорил к 2 годам условно электрика Владимира Егорова, которого обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за поста против президента РФ Владимира Путина во "ВКонтакте".

Об этом сообщила адвокат группы "Агора" Светлана Сидоркина, которая защищает Егорова в суде, передает "Дождь".

По ее словам, мужчину приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать сайты, системный блок компьютера изъяли в пользу государства.

Егорова вменяют публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК), он свою вину не признает.

28 мая в ходе дебатов сторон прокурор запросил для Егорова два года условно. Защита, в свою очередь, просила полностью оправдать его.

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Речь идет о тексте против президента России.

Как сообщает издание Грани.ru, Егоров написал: "Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками". Публикация сопровождалась фотографией Путина с надписью на лбу "Главная крыса".

27 июня прошлого года Егоров должен был прийти в ФСБ на допрос, однако он не явился. После этого мужчину объявили в розыск. Через месяц, 31 июля, сотрудники ФСБ задержали Егорова в его автомобиле на границе с Беларусью.

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