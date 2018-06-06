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Штайнмайер: "Северный поток-2" является частной инициативой

Среда, 6 июня 2018, 02:25
Штайнмайер: Северный поток-2 является частной инициативой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 5 июня в Польше, что газопровод "Северный поток-2" является частной инициативой.

Так Штайнмайер ответил на вопрос об угрозе этого проекта для европейской солидарности и безопасности, передает "Польское радио".

В то же время он подчеркнул, что в разговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу.

"Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель нарушила вопрос Украины.

Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что ветка "Северного потока-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Стоит найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину", - заявил президент ФРГ.

Президент Польши Анджей Дуда, с которым встречался Штаймаер, в свою очередь, отметил, что вопрос "Северного потока-2" - это вопрос энергетической безопасности Европы.

"Я объяснил президенту Франк-Вальтер Штайнмайеру причины нашего неодобрения этого проекта и нашего несогласия на то, чтобы этот газопровод был построен.

Мы убеждены, что речь также идет об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика - прежде всего Газпрома", - заявил он.

"Польша хочет, чтобы подобной ситуации в будущем больше не было, поэтому Варшава реализует собственные газовые проекты, чтобы гарантировать газовую безопасность своим соседям", - добавил Дуда.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Администрации США выступали против газопровода с момента, когда он был впервые был объявлен в 2015 году. Конгресс прошлым летом принял законопроект, предусматривающий санкции за участие в проекте.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

С конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Темы: ГерманияПольшаУкраинаРосcиягаз
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