ООС: Боевики применили минометы, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра - 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 6 июня.

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

"Напряженная обстановка оставалась в районах н.п. Причепиловка, Крымское, Новотошковское на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где боевики 11 раз применяли минометы 120 и 82 калибра", - подчеркнули в пресс-центре.

"На прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино возле Мариуполя.

Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей", - подчеркнули в ООС.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено, 4 ранены.

"Вместе с тем, боевики активизировали усилия в разведке с применением БПЛА.

Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".

Дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага", - говорится в отчете.

С началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.