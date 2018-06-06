Россия проводит военные учения в Крыму: бьют по противнику в Черном море

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Среда, 6 июня 2018, 11:12

Во вторник в оккупированном Россией Крыму стартовали учения российских военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

"В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около ста самолетов и вертолетов", - говорится в сообщении.

Маневры продлятся до 8 июня.

В учениях принимают участие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, системы ПВО С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Сообщается, что "по замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма".

Так, 6 июля комплексы "Бал" и "Бастион" нанесли огневой удар по кораблям условного противника".

20 марта вооруженные силы РФ проводили широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии  Абхазии и Южной Осетии.

Украинская правда
Темы: Росcия Крым
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