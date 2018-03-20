РФ начала военные учения в оккупированном Крыму

Вооруженные силы РФ начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

К учениям привлечены около 8 тысяч военнослужащих, артиллерийские системы, ракетные установки и другие виды оружия.

Учения начались 19 марта, на следующий день после голосования в России, по итогам которого президент Владимир Путин обеспечил себе новый шестилетний срок в должности.

С начала аннексии Крыма в марта 2014 РФ провела много совместных учений расположенных на оккупированном полуострове подразделений совместно с войсками Южного военного округа.