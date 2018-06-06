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В РФ говорят, что Киев не обращался относительно обмена заключенными

Среда, 6 июня 2018, 12:34

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявляет, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене осужденными.

Об этом он сказал журналистам 6 июня, комментируя заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о том, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных в России, сообщает ТАСС.  

"Для того чтобы говорить об этом, надо получить официальное обращение", - сказал Карасин.

Ранее сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.



 

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Темы: Росcияполитзаключенные
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