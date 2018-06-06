В РФ говорят, что Киев не обращался относительно обмена заключенными

106 просмотров
Среда, 6 июня 2018, 12:34

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявляет, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене осужденными.

Об этом он сказал журналистам 6 июня, комментируя заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о том, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных в России, сообщает ТАСС.  

"Для того чтобы говорить об этом, надо получить официальное обращение", - сказал Карасин.

Ранее сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.



 

Темы: Росcия политзаключенные
powered by lun.ua
По теме
Голодающему Сенцову устроили еще и информационный голод – очевидец 6 июня 2018, 12:28
Украина и Россия вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира 6 июня 2018, 12:26
Россия проводит военные учения в Крыму: бьют по противнику в Черном море 6 июня 2018, 11:12
Все новости
Главные новости
Голодающему Сенцову устроили еще и информационный голод – очевидец
Украина и Россия вошли в ТОП наименее миролюбивых стран мира
Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные 2017 года
В 2019 году жеребьевки на вступление в 1-х классов не будет - Гриневич
Все новости
здоровье

Как ухаживать за ртом маленьких детей

Фотопроект

Фестиваль ретро-автомобилей во Львове

исследование

Как видят коты, комары и другие животные

Поиск по сайту
Архив
Весь архів