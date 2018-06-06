Режиссер Кантер снял свою смерть на видео – полиция

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Среда, 6 июня 2018, 12:39
fakty.ua

Известный режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видеокамеру, что подтверждает, что это было самоубийство.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он подтвердил, что Кантер застрелился в емкости резервуара для воды.

"Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства", – сообщил Тракало.

"Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни", – сказал он.

Тело обнаружила подруга Леонида, которая и вызвала полицию.

Расследование ведет Бахмачский отдел ГУНП в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Ранее UA: Чернігів передавал слова начальника Бахмачского отдела полиции Юрия Жулы о том, что Кантер написал предсмертные записки родным и знакомым.

"Приехал домой, зашел во двор, с собой у него было автоматическое оружие. Забравшись в железную бочку, настроил видеокамеру. Без слова, без ничего выстрелил себе в подбородок. Пуля вышла через голову в бочку. Насквозь", – сказал Жула.

В Нацполиции подтвердили, что тело Кантера уже перевезли в Киев и есть разрешение матери на кремацию.

По некоторой информации, прах режиссера будет покоиться на Байковом кладбище.

Накануне стало известно, что вечером 4 июня Леонид Кантер скончался на хуторе Обырок в Черниговской области. По предварительной информации, он застрелился сам.



Однако многие друзья и знакомые Кантера не верили, что он мог совершить самоубийство.

 
Fb Valentin Bondarenko

Еще 1 июня Леонид Кантер сообщил в Facebook о старте своего нового проекта "Человек с табуретом".

2 июня он планировал участвовать в акции в поддержку Олега Сенцова – крымского режиссера, который голодает в российской тюрьме, добиваясь освобождения Россией украинских политзаключенных.

Режиссер, продюсер, путешественник и участник АТО Леонид Кантер не дожил полтора месяца до своего 37-летия.

В августе 2014 года он ушел добровольцем во 2-й батальон Национальной гвардии Украины. Снятые тогда кадры стали фильмом "Война за свой счет" "(Війна за свій рахунок").

Наиболее известен Леонид Кантер по документальному фильму "Добровольцы Божьей Четы" (The Ukrainians) о защитниках Донецкого аэропорта и по ленте "Миф" о погибшем на фронте оперном певце Василие Слипаке.

Кантер продвигал свои фильмы за рубежом, много путешествовал.



После путешествий с друзьями к четырем океанам в 2000-х он в 2014 году издал книгу "С табуретом к океану" (в соавторстве с Павлом Солодько).

На арт-хуторе Обырок Кантер проводил этно-фестивали, в частности "Хлеб" и "Мама Африка".

У Леонида осталось трое несовершеннолетних детей: две дочери и сын.

"Украинская правда"
Темы: культура
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