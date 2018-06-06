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КС разрешил ограничить неприкосновенность депутатов сразу

Среда, 6 июня 2018, 14:51
КС разрешил ограничить неприкосновенность депутатов сразу

Конституционный суд признал конституционным депутатский законопроект, которым предлагается ограничить неприкосновенность народных депутатов.

Такое решение КС принял 6 июня, сообщил народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

Источники "Украинской правды" тоже это подтверждают.

"Решение касается депутатской версии законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента", – отметил Найем.

"Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года", – сообщил нардеп.

"Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов" – заявил Найем.

Он надеется, что Верховная рада VIII созыва "раз и навсегда покончит с этим архаизмом".

"Депутатская неприкосновенность – это ценник на входном билете в политику. Ее отмена или даже ограничение сделает политику доступной не только кошелькам, но и идеям и инициативам", – считает представитель БПП.

Как сообщалось, Конституционный суд начал рассмотрение законопроекта № 6773 об отмене депутатской неприкосновенности 11 апреля.

Инициаторами этой законодательной инициативы выступил нардеп Юрий Левченко вместе с большой группой других депутатов.

Украинская правда

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Темы: неприкосновенностьКСзаконодательствоВерховная Рада
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