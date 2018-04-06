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Конституционный суд взялся за отмену депутатской неприкосновенности

Пятница, 6 апреля 2018, 16:22

Конституционный суд назначил рассмотрение законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на 11 апреля.

Об этом говорится в повестке дня заседаний суда.

Начало заседания в 11:00.

Суд рассмотрит обращение Верховной Рады и предоставит заключение, соответствует ли законопроект № 6773 об отмене депутатской неприкосновенности требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203 он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление обоих законопроектов в Конституционный суд.

Українська правда
Темы: КонституциясуднеприкосновенностьВерховная Рада
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