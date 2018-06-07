США ввели санкции против украинской авиакомпании

Минюст США внес зарегистрированную в Украине авиакомпанию "Дарт" в санкционный список за сотрудничество с Ираном.

Об этом говорится в документе опубликованном на сайте Федерального реестра США.

DART AIRLINES (она же AIR ALANNA, она же DART AIRCOMPANY, она же DART UKRAINIAN AIRLINES, она же ООО "DART", она же "ALANNA", она же "ALANNA LLC", она же "DART, LLC", она же " DART, TOV "), как указывается в документе, подлежит вторичным санкциям "за оказание помощи, спонсирование или предоставления финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг иранской Caspian Air ".

Ранее в Reuters провели расследование в отношении деятельности ЧВК "Вагнер" в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

В Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.