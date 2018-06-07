38 North: В КНДР уничтожили ядерный полигон Ихари

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Четверг, 7 июня 2018, 04:45

Северная Корея ликвидировала основной полигон Ихари, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет.

Об этом сообщает специализированный сайт 38 North со ссылкой на экспертов из США, пишет Радио Свобода.

Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР.

Источники 38 North сообщают, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая. По данным портала, полигон Ихари был единственным известным местом, где шли испытания твёрдотопливной ракеты "Пуккыксон-2". Её испытания прошли в феврале прошлого года.

В конце мая Пхеньян сообщил о ликвидации трёх испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгери.

Договоренность о закрытии полигона была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина в конце апреля. Тогда политики объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами.

Темы: КНДР ядерное оружие
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