Ночью достигли компромисса по вето на судей Антикоррупционного суда

В Верховной Раде продолжают рассматривать поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Накануне остановились на 1872 поправке, к началу утреннего заседания в четверг осталося 55 поправок, сообщил глава парламента Андрей Парубий.

Между тем, народный депутат Мустафа Найем сообщил, что по результатам ночных переговоров компромисс вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде выглядит следующим образом:

"Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов".

"Итого: ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов – из 6, общая комиссия - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. Но с условием, что как минимум трое из них – это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов", – отметил Найем.

"Таким образом независимость Антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум 4-х членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует 3-х членов Совета международных экспертов, получает гарантированное право инициировать вето", – добавил он.

К 10:45 Верховная Рада рассмотрела заключительную 1927 поправку к президентскому законопроекту – и пригласила к слову Петра Порошенко.



До заседания парламента президент встретился с фракцией "Блока Петра Порошенко" и призвал нардепов поддержать закон об Антикоррупционном суде.