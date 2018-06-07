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Аваков готовится вскоре начать "полицейскую операцию" на Донбассе

Четверг, 7 июня 2018, 11:51

В ближайшее время Украина имеет шансы вернуть оккупированную территорию Донецкой и Луганской области с помощью "полицейской операции".

Об этом заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе круглого стола на IX Национальном экспертном форуме.

"В ближайшее время мы надеемся и есть шансы на то, что путинский режим будет вынужден уступить международному давлению (механизму санкций), и мы вернем свои оккупированные территории", - сказал Аваков.

Он добавил, что возвращение оккупированных территорий произойдет не военной операцией.

"Технически, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - пояснил министр.

По его словам, такая операция должна состоять из нескольких компонентов. Прежде всего, из информационного.

Аваков утверждает, что такая полицейская операция не требует 40 тысяч миротворцев ООН. Достаточно 2 тысячи правоохранителей.

6 июня Аваков выступил за принятие законов о коллаборантах и об амнистии до начала деоккупации Донбасса.

По его мнению, предстать перед судом и понести заслуженное наказание должны люди, сознательно сотрудничавшие с оккупантами, входившие в органы власти, способствовавшие захвату территорий, воевавшие на стороне захватчиков, совершившие криминальные преступления против украинских военных и мирного населения.

Он считает, что параллельно с законом о коллаборантах обязательно должен быть принят закон об амнистии.

Под его действие должны попасть "большинство населения, пережившего оккупацию, все те, кто оказался заложником агрессора или вынужденно работал в учреждениях и организациях на оккупированной территории".

Больше читайте в статье "Коллаборационизм и амнистия. Необходимость общественного диалога".

6 апреля Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к операциям с деоккупации неподконтрольных территорий на Донбассе и назвал ее "полицейской операцией с привлечением миротворческих сил".

Сообщалось, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент с 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысячи полицейских.

Алена Мазуренко, УП
Темы: АваковДонбассполициямиротворцыООН
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