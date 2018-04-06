МВД готовится к полицейским операциям на Донбассе - Аваков
Подразделения МВД готовятся к операциям по деоккупации неподконтрольных территорий на Донбассе.
Об этом заявил министр внутренних дел во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политик, говорится в сообщении ведомства.
"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной", - сказал он.
"Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - добавил министр.
На этой неделе президент Петр Порошенко заявил, что Антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае.
"Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса - ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.
16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.