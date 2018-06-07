Комитет одобрил окончательную редакцию закона об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал окончательную редакцию закона об Антикоррупционном суде.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов комитета, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Перед этим депутаты больше часа вели спор относительно пунктов законопроекта.

Наибольшие дискуссии на комитете снова вызвал вопрос права вето на назначение судей совета международных экспертов.

В поддержанной комитетом редакции сохранили норму, при которой половина состава международной комиссии, то есть 3 эксперта, имеют право инициировать рассмотрение вопроса о недопуске кандидата в судьи к назначению.

После такой инициативы должно проходить совместное заседание Совета международных экспертов и Квалификационной комиссии судей. Эта совместная панель должна большинством голосов подтвердить добродетель судьи, при том за это должны проголосовать минимум три международных эксперта.

Если же такое решение не примут, то кандидат в судьи снимается с конкурса.

Сейчас текст передают в сессионный зал, и Рада должна определиться с поддержкой законопроекта.

7 июня Верховная Рада продолжает рассматривать поправки в закон о Высшемантикоррупционном суде (осталось примерно 55 из 1925 поправок).

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суде не будет проголосован, то он уйдет в отставку.

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