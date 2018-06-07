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Опубликовано решение КС о мгновенном снятии неприкосновенности с нардепов

Четверг, 7 июня 2018, 13:03

Конституционный суд Украины опубликовал свое заключение, которым признал конституционным депутатский законопроект об отмене неприкосновенности нардепов.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 6 июня КС признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект № 6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

В частности, суд решил, что поскольку Верховная Рада восьмого созыва этот законопроект в течение года не рассматривала, следовательно он соответствует требованиям статьи 158 Конституции.

Кроме того, КС пришел к выводу, что изменения, предложенные в разделе I законопроекта, касаются исключительно отмены депутатского иммунитета и не предусматривают изменения границ Украины или ее государственного устройства, а также не предусматривают отмену или ограничение прав и свобод гражданина, а следовательно, не противоречат требованиям статьи 157 Конституции Украины.

В суде напомнили, что его заключение является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Как сообщалось, Конституционный суд начал рассмотрение законопроекта № 6773 об отмене депутатской неприкосновенности 11 апреля.

Инициаторами этой законодательной инициативы выступили нардеп Юрий Левченко вместе со 157 другими депутатами.

Законопроект 6773 предлагает ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть похожий президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года.

Украинская правда
Темы: КонституцияВерховная Радазаконодательствонеприкосновенность
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