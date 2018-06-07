Опубликовано решение КС о мгновенном снятии неприкосновенности с нардепов

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Четверг, 7 июня 2018, 13:03

Конституционный суд Украины опубликовал свое заключение, которым признал конституционным депутатский законопроект об отмене неприкосновенности нардепов.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 6 июня КС признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект № 6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

В частности, суд решил, что поскольку Верховная Рада восьмого созыва этот законопроект в течение года не рассматривала, следовательно он соответствует требованиям статьи 158 Конституции.

Кроме того, КС пришел к выводу, что изменения, предложенные в разделе I законопроекта, касаются исключительно отмены депутатского иммунитета и не предусматривают изменения границ Украины или ее государственного устройства, а также предусматривают отмену или ограничение прав и свобод гражданина, а следовательно, не противоречат требованиям статьи 157 Конституции Украины.

В суде напомнили, что его заключение является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Как сообщалось, Конституционный суд начал рассмотрение законопроекта № 6773 об отмене депутатской неприкосновенности 11 апреля.

Инициаторами этой законодательной инициативы выступил нардеп Юрий Левченко вместе с большой группой других депутатов.

Темы: Конституция Верховная Рада законодательство неприкосновенность
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