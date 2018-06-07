Путин: Мы продолжим помогать "ЛНР" и "ДНР"

Российская Федерация продолжит "оказывать помощь" незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР" на украинском Донбассе.

Об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая 7 июня в рамках "Прямой линии" на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

Прилепин отметил, что боевики "Л/ДНР" опасаются, что украинская армия "воспользуется Чемспионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия".

Путин в свою очередь заявил, что надеется, что до таких провокаций не дойдет.

"А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", – сказал он.

В то же время президент России заявил: "Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях.. В "ЛНР", "ДНР". Мы видим, что там происходит, как люди это все переносят… Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше".

Путин также подчеркнул, что по его мнению, "действующее украинское руководство не способно решить эту проблему".

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск.

При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".