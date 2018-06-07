Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин пожаловался на притеснения русскоязычных в странах Балтии

Четверг, 7 июня 2018, 14:21

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" в четверг, 7 июня, пожаловался на притеснения неграждан на территории балтийских государств.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о введении санкций против Латвии в связи с тем, что страна "запрещает учиться на русском языке".

Путин отверг идею введения каких-либо санкций в одностороннем порядке, но вместе с тем возмутился положениеv, в котором находятся "сотни тысяч неграждан". Как известно, негражданами в странах Балтии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданство Латвии или Эстонии. Неграждане в подавляющем большинстве являются русскоязычными.

"Сложно себе представить, чтобы в современном цивилизованном общества сотни тысяч людей были объявлены негражданами. Такой категории нет, в международном праве не предусмотрена такая категория... Такая категория придумана балтийскими государствами, чтобы ограничить законные права людей, проживающих на этих территориях", - заявил Путин.

По его словам, российские власти постоянно указывает балтийским государствам на проблемах вокруг статуса неграждан.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Надеюсь, что им, наконец, будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушения прав человека по периметру ЕС, но позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза", - сказал Путин.

"Это тот случай, когда в нашем народе говорят: в чужом глазу видят соринку, а в своем бревна не замечают", - добавил президент РФ.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.

МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных из-за реформы образования.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии санкции.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинПрибалтика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: