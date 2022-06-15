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США поддерживают союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии – посол

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 03:38
ФЛАГ США, ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.

Источник: постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе – ред.)".

"…если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы поддержать".

Детали: Смит добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС.

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Темы: СШАВеликобританияПольшаПрибалтика
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