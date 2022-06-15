Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США поддерживают союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии – посол

Ольга ГлущенкоСреда, 15 июня 2022, 03:38
США поддерживают союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии – посол
ФЛАГ США, ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала.

Источник: постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе – ред.)".

Реклама:

"…если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы поддержать".

Детали: Смит добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС.

Темы: СШАВеликобританияПольшаПрибалтика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: