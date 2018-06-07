Савченко просит СБУ проверить связи Пашинского с Путиным

3268 просмотров
Четверг, 7 июня 2018, 15:07

Нардеп Надежда Савченко, которая находится под арестом, направила запрос в СБУ относительно информации, что людей нардепа Сергея Пашинского якобы финансирует фонд президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила в Facebook ее пресс-служба.

По словам Савченко, недавно на судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что люди из окружения Пашинского финансируются из личного фонда Путина.

"Заявление Бориса Германа прозвучало под данной им клятвой, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей", - подчеркивает Надежда Савченко.

Она говорит, что обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием отчитаться, какие меры реагирования были приняты и предоставляли органы СБУ правовую оценку заявлениям Германа.

По словам Савченко, также она обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" относительно "позорного факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, 31 мая подозреваемый в организации убийства Бабченко Борис Герман публично заявил, что в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются частным фондом Путина.

"И я не знаю, не финансируется ли этими людьми сам Пашинский. Это надо выяснять", - добавил на судебном заседании Герман.

Темы: Савченко Надежда Пашинский СБУ Грицак Путин
powered by lun.ua
По теме
Адвокат просит у суда повторного полиграфа для Савченко 5 июня 2018, 15:42
Главные новости дня – за 60 секунд 4 июня 2018, 21:05
У Савченко заявили, что результаты детектора лжи от СБУ – ложь 4 июня 2018, 14:20
Все новости
Главные новости
Турчинов: Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий
Поддержка лидеров президентского рейтинга не превышает 9%
Путин заявил, что властям Украины не нужны избиратели Донбасса
Рада уволила Данилюка
Все новости
Музыка

Альбомы, синглы и клипы мая

здоровье

6 мест в Киеве с полезными сладостями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів