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Савченко просит СБУ проверить связи Пашинского с Путиным

Четверг, 7 июня 2018, 15:07

Нардеп Надежда Савченко, которая находится под арестом, направила запрос в СБУ относительно информации, что людей нардепа Сергея Пашинского якобы финансирует фонд президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила в Facebook ее пресс-служба.

По словам Савченко, недавно на судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что люди из окружения Пашинского финансируются из личного фонда Путина.

"Заявление Бориса Германа прозвучало под данной им клятвой, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей", - подчеркивает Надежда Савченко.

Она говорит, что обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием отчитаться, какие меры реагирования были приняты и предоставляли органы СБУ правовую оценку заявлениям Германа.

По словам Савченко, также она обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" относительно "позорного факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как сообщалось, 31 мая подозреваемый в организации убийства Бабченко Борис Герман публично заявил, что в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются частным фондом Путина.

"И я не знаю, не финансируется ли этими людьми сам Пашинский. Это надо выяснять", - добавил на судебном заседании Герман.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаПашинскийСБУГрицакПутин
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