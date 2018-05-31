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Дело Бабченко: Подозреваемый Герман назвал заказчика из фонда Путина

Четверг, 31 мая 2018, 21:59
Дело Бабченко: Подозреваемый Герман назвал заказчика из фонда Путина

Борис Герман, подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и выявлял российских агентов и влияние.

Об этом он заявил во время заседания в Шевченковском суде.

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. Во время общения выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине", - сказал он.

Позже Герман уточнил, что это гражданин Украины и эту информацию он передал украинской контрразведке.

"Его имя Вячеслав Пивоварник (фамилия была произнесена неразборчиво -ред.). Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Вот и все", - сказал Герман.

"Это может звучать, как сказка, или мистика, но это все подтверждается документами. Так получилось, что я этого человека знал давно, еще до того как он жил в Украине", - сказал он.

Герман также рассказал, что им было обнаружено много путей доставки денег из России в Украину.

"(Было выявлено - ред.) много политических деятелей, пользующиеся этими деньгами, политических партий, пользующихся этими деньгами, планов личного фонда Путина для свержения насильственным путем власти в Украине", - сказал он.

"Например, партия "Розумна сила" финансируется этим фондом, частным фондом Путина. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми, и я не знаю, сам Пашинский не финансируется ли этими людьми. Это надо выяснять", - добавил Герман.

В то же время, прокурор заявил, что информация о сотрудничестве Германа с контрразведкой не соответствует действительности.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд арестовал Германа на 2 месяца.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Украинская правда

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Темы: Бабченко АркадийсудРосcияПутинубийство
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