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Проходной барьер в Раду преодолевают 6 партий – опрос

Четверг, 7 июня 2018, 16:29

На парламентских выборах украинцы готовы провести в Верховную Раду 6 политических партий.

Таковы результаты социологического исследования компании "Социс" за май.

*Ранее в этой новости были использованы данные за апрель.

Первое место с поддержкой в ​​9,7% заняла "Баткивщина" Юлии Тимошенко.

Вторым стал Блок Петра Порошенко "Солидарность", за которого готовы проголосовать 8,8%.

В тройке "лидеров" также недавно созданная "Слуга Народа" актера Владимира Зеленского, поддержка которой составила 7,2%.

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко получила бы на выборах 6,9%, а "Оппозиционный блок" во главе с Юрием Бойко – 5,5%.

Последней проходной порог на ближайших выборах в Раду смогла бы преодолеть Радикальная партия Олега Ляшко с 5%.

 

По 4,3% получили от опрошенных "Самопомощь" с Андреем Садовым, которая на прошлых выборах заняла 3 место, и "За Життя", созданная экс-"опоблоковцем" Вадимом Рабиновичем.

"Свободу" Олега Тягнибока поддерживают сейчас 2,8% респондентов, и почти столько же – 2,6% – партию "За простых людей Сергея Каплина".

За "Справедливость" Валентина Наливайченко готовы проголосовать 1,2%, за "УКРОП" Геннадия Корбана и "Рух Новых Сил" Михеила Саакашвили – по 0,6%.

Поддержку в 0,5% получили Социалистическая партия Ильи Кивы, "Новое государство" во главе с экс-лидером коммунистов Петром Симоненко и "Национальный корпус" с Андреем Билецким.

"Народный контроль" Дмитрия Добродомова, как и Аграрную партию Виталия Скоцика, поддержали по 0,4%.

За возглавляемый экс-премьером Арсением Яценюком "Народный Фронт", который сейчас является вторым по численности в Раде, готовы проголосовать 0,3%.

"Наш край" Александра Мазурчака получил от опрошенных 0,2%.

В то же время, 3,5% опрошенных выбрали вариант "другая партия", а 23,6% – еще не определились или отказались отвечать.

Кроме того 13,6% заявили, что не будут участвовать в выборах.

Ранее опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что украинцы готовы провести в Раду семь политических партий. На первом месте была ВО "Батькивщина".

Украинская правда
Темы: виборыВерховная Радапартии
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