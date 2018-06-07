На парламентских выборах украинцы готовы провести в Верховную Раду 7 политических партий.

Таковы результаты социологического исследования компании "Социс" за апрель.

Первое место с поддержкой в ​​12,4% заняла "Баткивщина" Юлии Тимошенко.

За "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценка сейчас готовы проголосовать 9,6% опрошенных, а за недавно созданную "Слугу Народа" во главе с актером Владимиром Зеленским – 7,8%.

Поддержку Блоку Петра Порошенко "Солидарность" выразили 7,7% респондентов.

Партию "За Життя", созданную избранным от "Оппоблока" Вадимом Рабиновичем, поддерживают 5,3%.

Последней из тех, кто попал бы в Раду на ближайших выборах, стала Радикальная партия Олега Ляшко с 5% голосов.

При этом "Самопомич" Андрея Садового, которая на прошлых выборах получила почти 11% и заняла 3 место, сейчас получает от потенциальных избирателей 3,7% и не преодолевает проходной барьер в 5%.

За "Свободу" Олега Тягнибока готовы проголосовать 1,5% опрошенных, за "Рух Новых Сил" Михеила Саакашвли – 1%.

"Национальный корпус Азов" Андрея Билецкого, "Народный Фронт" Арсения Яценюка, "УКРОП" Геннадия Корбана и Рух Валентина Наливайченка "Справедливость" получили в ходе исследования по 0,6%.

Аграрную партию Виталия Скоцика поддерживают сейчас 0,4%, "Народный контроль" Дмитрия Добродомова – 0,3%, а "Наш край" во главе с Александром Мазурчаком – 0,2%.

В то же время, 23,6% опрошенных еще не определились или отказались отвечать, а 13,6% сказали, что не будут участвовать в выборах.

Исследование, согласно сообщению "Социс" проводилось 19 – 25 апреля путем интервьюирования респондентов по месту их проживания. Участие в исследовании приняли 3000 человек в возрасте от 18 лет, которые, по утверждению компании, представляют взрослое население Украины.

Возможную погрешность компания не указывает.

Ранее опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что украинцы готовы провести в Раду семь политических партий. На первом месте была ВО "Батькивщина".