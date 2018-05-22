Украинцы проводят в Раду 7 партий - опрос

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду имели бы возможность пройти семь политических партий, на первом месте из которых ВО "Батькивщина".

Об этом говорится в данных исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института.

Так, на вопрос, если бы выборы проходили бы в следующее воскресенье, а избирательный список выглядел бы так, то за какую политическую партию вы бы проголосовали, 13% респондентов, которые намерены участвовать в выборах, ответили, что поддержали бы партию "Батькивщина".

Еще по 7% голосов получили бы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и "Радикальная партия Ляшко".

По 6% голосов избирателей получили бы партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и "Самопомич".

В то же время за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 4% респондентов, "Свободу" - 3%, Аграрную партию Украины и УКРОП - по 2%.

Еще по 1% голосов получили бы "Видродження", "Справедливость", "Рух новых сил", "Народный фронт", "Наш край", "Демократический Альянс" и "Правый сектор".

9% опрошенных выбрали другие варианты и еще 21% - не определились с ответом.

Также социологи поинтересовались у Украинской, какими должны быть шаги международного сообщества, если Украина не будет поддерживать антикоррупционные реформы, такие как создание антикоррупционного суда.

47% респондентов ответили, что в таком случае международное сообщество должно ввести санкции против украинских политиков или должностных лиц, ответственных за отсутствие реформ.

Еще 21% считают, что в случае провала антикоррупционной реформы, Международный валютный фонд не должен продолжать предоставление займа Украине.

17% респондентов отметили, что международные партнеры должны сократить финансовую помощь Украине

Кроме того 13% украинцев заявили, что они должны выразить свою глубокую обеспокоенность и 7% считают, что международное сообщество ничего не должно делать в случае, если украинская власть не доведет до логического завершения антикоррупционную реформу.

За отмену безвизового режима Украины с ЕС высказались 4% опрошенных.

Еще 5% выбрали другие варианты и 18% не определились с ответом.

Также исследователи попросили украинцев назвать, какие по их мнению существуют важные проблемы для Украины и для них лично.

Так, согласно результатам опроса, самыми главными проблемами страны украинцы считают:

Коррупцию в государственных органах - 40%.

27% граждан Украины считают проблемой рост цен и еще 25% назвали проблемой тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Безработицу важнейшей проблемой Украины считают 23% опрошенных.

20% считают важными вопрос здравоохранения.

Некомпетентность власти назвали проблемой 15% украинцев и 12% - заявили о политической нестабильности.

Также среди важных проблем, по мнению граждан, - падение курса гривны - 11%, социальная защита бедных - 10%, отношения с Россией - 10%, преступность - 8%, задержка зарплат и пенсий - 6%, экология - 5%, российское присутствие в Крыму - 4%, право собственности на землю - 2%, отключение газа, электроэнергии, воды - 2%, статус русского языка - 2%.

Еще 3% выбрали другие варианты и 2% не определились с ответом.

Относительно проблем, которые украинцы считают личными, то на первом месте - рост цен - 42% и тарифы на жилищно-коммунальные услуги - 38%.

Еще по 25% считают собственной проблемой военные действия на Донбассе и коррупцию в государственных органах.

23% респондентов высказались за вопросы здравоохранения и медицину в целом.

Безработицу назвали личной проблемой - 21% опрошенных.

Также среди главных личных проблем украинцев: падение курса гривны - 15%, некомпетентность власти 13%, социальная защита бедных - 12%, политическая нестабильность - 9%, низкий уровень производства - 8%, задержка зарплат и пенсий - 7%, преступность - 7 %.

По 5% граждан считают личной проблемой вопросы экологии и отношения с Россией. Еще по 3% обеспокоены присутствием России в Крыму и правом собственности на жилье.

По 2% украинцев считают проблемой статус русского языка и отсутствие газа, электроэнергии и воды.

3% выбрали другие варианты и 2% не смогли определиться.

Отмечается, что опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.

Ранее сообщалось, что согласно опросу компании "Социс", семь политических партий могут пройти в Верховную Раду, больше всего голосов набирают ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и партия "Слуга народа" Владимира Зеленского.

В другом опросе "Социса" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, ее поддерживает 8,9% опрошенных респондентов. В то же время за Петра Порошенко проголосовали бы 7,9% опрошенных.

Также результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствовали о том, что если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы поддержали бы партию "ВО "Батькивщина".

Отмечалось, что за эту партию проголосовали бы 14,4% украинцев.