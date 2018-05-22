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Украинцы проводят в Раду 7 партий - опрос

Вторник, 22 мая 2018, 14:43

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду имели бы возможность пройти семь политических партий, на первом месте из которых ВО "Батькивщина".

Об этом говорится в данных исследования, которое в марте проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института.

Так, на вопрос, если бы выборы проходили бы в следующее воскресенье, а избирательный список выглядел бы так, то за какую политическую партию вы бы проголосовали, 13% респондентов, которые намерены участвовать в выборах, ответили, что поддержали бы партию "Батькивщина".

Еще по 7% голосов получили бы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок" Юрия Бойко и "Радикальная партия Ляшко".

По 6% голосов избирателей получили бы партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и "Самопомич".

В то же время за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 4% респондентов, "Свободу" - 3%, Аграрную партию Украины и УКРОП - по 2%.

Еще по 1% голосов получили бы "Видродження", "Справедливость", "Рух новых сил", "Народный фронт", "Наш край", "Демократический Альянс" и "Правый сектор".

9% опрошенных выбрали другие варианты и еще 21% - не определились с ответом.

 
Скриншот из сайта Социологической группы "Рейтинг"

Отмечается, что опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать.

Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.

Ранее сообщалось, что согласно опросу компании "Социс", семь политических партий могут пройти в Верховную Раду, больше всего голосов набирают ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и партия "Слуга народа" Владимира Зеленского.

В другом опросе "Социса" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, ее поддерживает 8,9% опрошенных респондентов. В то же время за Петра Порошенко проголосовали бы 7,9% опрошенных.

Также результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствовали о том, что если бы выборы в парламент проходили в апреле, то больше всего украинцы поддержали бы партию "ВО "Батькивщина".

Отмечалось, что за эту партию проголосовали бы 14,4% украинцев.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная Радаопроссоциология
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