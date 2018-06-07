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Рада разрешила Авакову одолжить полмиллиарда на французские вертолеты

Четверг, 7 июня 2018, 18:29

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Франции, которая позволит закупить 55 вертолетов Airbus Helicopters.

За соответствующий законопроект №0189 на вечернем заседании парламента в четверг проголосовали 228 народных депутатов.

По условиям контракта Украина получит 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125.

МВД Украины сообщает, что сумма сделки между странами составляет 555 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствование под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщал, что французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

 

По его словам, в бюджете МВД была заложена сумма в один миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила также выгодные финансовые условия, среди которых кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Вертолеты будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Украинская правда

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Темы: АваковФранцияВерховная Рада
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