Трамп заявил, что пригласит Ким Чен Ына в США в случае успешных переговоров в Сингапуре

435 просмотров
Четверг, 7 июня 2018, 23:28

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на высшем уровне в Сингапуре будут успешными.

Об этом Трамп заявил на совместной конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает АР.

По его словам, он предпочитает приглашение Ким Чен Ына в Белый дом, чем в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Видимо, мы начнем с Белого дома", - предположил президент США.

Трамп сказал, что верит в то, что глава КНДР "готов сделать то, что будет большим для своей страны, его семьи и самого себя".

Однако Трамп заверил, что "полностью готов уйти", если во время переговоров будут проблемы, отметив, что он "уже делал это раньше".

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Мария Думанская, УП
Темы: Трамп КНДР США Северная Корея
powered by lun.ua
По теме
Трампа ожидает "холодный прием" на саммите G7 – СМИ 7 июня 2018, 11:48
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял провести саммит США-КНДР 7 июня 2018, 09:30
Путин нашел виновных в блокировании его встречи с Трампом 5 июня 2018, 10:22
Все новости
Главные новости
Балух, который голодает в Крыму, надеется на обмен – адвокат
Полиция открыла уголовное производство из-за "субботника" "Нацдружин" в лагере ромов
Рада уже не сможет запретить трансляцию ЧМ по России
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
бренд

8 украинских брендов, которые шьют купальники

Опыт

Во что можно превратить сельскую школу в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів