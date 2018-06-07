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Трамп заявил, что пригласит Ким Чен Ына в США в случае успешных переговоров в Сингапуре

Четверг, 7 июня 2018, 23:28

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на высшем уровне в Сингапуре будут успешными.

Об этом Трамп заявил на совместной конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает АР.

По его словам, он предпочитает приглашение Ким Чен Ына в Белый дом, чем в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Видимо, мы начнем с Белого дома", - предположил президент США.

Трамп сказал, что верит в то, что глава КНДР "готов сделать то, что будет большим для своей страны, его семьи и самого себя".

Однако Трамп заверил, что "полностью готов уйти", если во время переговоров будут проблемы, отметив, что он "уже делал это раньше".

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампКНДРСШАСеверная Корея
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