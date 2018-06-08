Победителем тендера на проведение реконструкции киевского Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Об этом узнали журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Отмечается, что тендер на "реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана" провело коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Победителя объявили 7 июня.

Среди 4 участников, подавших заявки, к аукциону допустили 2 компании - ООО "СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

"Предложения ООО "Мостостроительное Предприятие "Мостострой" тендерный комитет отклонил из-за несоответствия документации тендерным требованиям. ООО "АЛЬТИС СПЕЦСТРОЙ" также не была допущена к аукциону якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточное количество", – сообщают" Схемы ".

Победитель тендера – "Североукраинский строительный альянс" - получит почти 600 миллионов гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

"Схемы выяснили, что эта фирма существует с 2007 года. Единственным ее владельцем с уставным фондом в 46 000 гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации "Укрбуд".

Самый скандальный проект "Укрстроя" – жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левом берегу Киева.

В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк.

Против "Ривьеры" выступили также представители Украинской греко-католической церкви, потому что на стенах их храма, расположенного неподалеку от строительства, начали появляться трещины.

Заместители городского головы Киева тогда признали: по крайней мере два дома комплекса строят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

В августе 2017 года "Схемы" зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Но Микитась не видит в этом факте конфликта интересов.

"Я же народный депутат, а не застройщик. Про застройки не общаемся. А о социальных проектах мы общались. Мы подготовили один социальный проект. Не строительный. Памятник", - пояснил Микитась журналистам, которые встретили его возле Администрации президента в декабре 2017 года.

В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе.

Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста являются пожары, которые произошли раньше возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда мэр, аварийным мост признан не был, но были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.

Напомним, изначально утвержденный проект развязки на Шулявке собираются строить 17 месяцев, на это время будет "разорвано" сообщение общественного транспорта с центром города.

Строительство должны были начать с 1 мая 2018 года, но сначала отложили старт работ на месяц, до 1 июня, потом - на неопределеный срок.

5 июня главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник сообщил, что Шулявский путепровод в связи с реконструкцией начнут частично перекрывать в ближайшие дни.