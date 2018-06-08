Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон – нардеп

Для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, принятого закона 7440 мало.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем, передает "Громадське радио".

"Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет как можно скорее", - говорит он.

По словам Найема, принятый 7 июня закон 7440 создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, должен быть еще один отдельный закон, который создаст этот суд "физически и юридически".

"На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта", - отметил депутат.

Как сообщалось, в четверг, 7 июня, Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.