Рада приняла закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 317 народных депутатов.

Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок к закону. На голосовании присутствовал инициатор законопроекта президент Петр Порошенко.

В своем выступлении он отметил, что тот вариант законопроекта, который комитет подал на рассмотрение парламента, "полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует Конституции и законам Украины". Порошенко призвал депутатов "найти в себе силы" и поддержать этот документ.

По данным УП, это глава парламента Андрей Парубий уговаривал Петра Порошенко поддержать версию Венецианской комиссии и МВФ – и просил, чтобы фракция БПП проголосовала. Спикер предложил президенту прийти в ВР и обещал дать слово.

Во время заседания Парубий отметил, что при рассмотрении в сессионном зале наиболее противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, "была найдена формула", которая тоже полностью соответствует рекомендациям "Венецианки".

Глава профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич пояснил положения закона об отборе судей в Антикорсуд, которые вызвали больше всего споров.

По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

Кроме того, рассказал Князевич, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.

Первый заместитель Князевич Леонид Емец опубликовал в Facebook копии поправок, которые были розданы на заседании комитета.

Согласно пояснительной записке к закону, членов Совета международных экспертов будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Как пояснил в Facebook нардеп Мустафа Найем, принятый закон предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда.

По его словам, если в Общественном совете международных экспертов будет минимум 4 из 6 порядочных членов, они не пропустят в Антикоррупционный суд нечестных судей.

"Но в конце они нам нагадили, по мелочи. В форме работы Совета международных экспертов, в процедурах принятия решения по преодолению вето и немного - в субъектах, которые будут этих экспертов предлагать", - пишет депутат.

В законе сказано, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании к ст. 45(1) и в ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.

Закон также предусматривает, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение 12 месяцев и начнет свою работу при условии назначения не менее 35 судей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

Как сообщалось, в четверг ночью был достигнут компромисс относительно избрания судей Антикоррупционного суда.

6 июня днем, перед самым голосованием, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики еще раз рассмотрел законопроект с новыми поправками и поддержал его окончательную редакцию.

Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 г. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за то, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).

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Евгений Кизилов, УП