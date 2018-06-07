Рада приняла закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада поддержала законопроект 7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.

Перед этим депутаты рассмотрели 1927 поправок к закону. На голосовании присутствовал инициатор законопроекта президент Петр Порошенко.

В своем выступлении он отметил, что тот вариант законопроекта, который комитет подал на рассмотрение парламента, "полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует Конституции и законам Украины". Порошенко призвал депутатов "найти в себе силы" и поддержать этот документ.

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий отметил, что во время рассмотрения в сессионном зале наиболее противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, "была найдена формула", которая тоже полностью соответствует рекомендациям "Венецианки".

Глава профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич пояснил положения закона об отборе судей в Антикорсуд, которые вызвали больше всего споров.

По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие ВККС и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

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