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Коалиция просит СБУ обвинить Мураева в госизмене

Пятница, 8 июня 2018, 12:04
Коалиция просит СБУ обвинить Мураева в госизмене

Фракции БПП и "Народный фронт" требуют от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Соответствующее заявление от фракций с трибуны Верховной Рады 8 июня объявил народный депутат Сергей Пашинский.

Нардеп отметил, что "существо, которое носит мандат депутата Верховной Рады, по фамилии Мураев, сделало заявление, что по Сенцову не все так просто, этот человек готов на поджоги, на подрывы и время все поставит на свои места".

Пашинский отметил, что слова "кремлевской пропаганды" повторил депутат Верховной Рады и парламент должен отреагировать.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111"государственная измена", обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - заявил он.

Нардеп сказал, что Мураев не зайдет в зал ВРУ, пока не принесет публичных извинений Сенцову.

К заявлению присоединилась и первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая в знак протеста, заявила, что не примет ни одного приглашения от студии его канала, пока Мураев не извинится перед Сенцовым и призвала других нардепов присоединиться к этому бойкоту.

"Требуем от Мураева извинений перед Сенцовым и перед всеми политзаключенными", - сказала Геращенко.

До этого народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил, что возмущен ситуацией в информпространстве и требует от правительства реакции.

 "Мы глубоко возмущены ситуацией в информационном пространстве нашего государства, там, где могут совершенно свободно украинофобы заявлять лживые заявления Кремля, что, якобы, украинский режиссер Сенцов является террористом и тем, кто осуществляет преступления против украинского народа", - сказал нардеп.

"Мы требуем от вас (премьер-министра Владимира Гройсмана - ред.) отдать соответствующим министерствам указания по совершенствованию защиты информационного пространства Украины от внешнего информационного воздействия", - сказал Тетерук, обращаясь к премьеру, который присутствовал на заседании Рады.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен тщательно изучить этот вопрос и в короткий срок пересмотреть вопрос предоставления лицензии каналам, которые способствуют распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов вроде подонка Мураева", - добавил он.

Гройсман ответил, что "согласен с оценками" Тетерука.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУдело о госизменеСенцовНародный фронтБПП
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