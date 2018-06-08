Экс-охранник Януковича: Радикалы планировали заживо сжечь президента

Бывший начальник службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявил, что радикально настроенные активисты Майдана планировали заживо сжечь главу государства, если не удастся убить его иным образом.

Об этом он заявил в Оболонском райсуде Киева в пятницу, где давал показания в качестве свидетеля со стороны защиты с помощью видеоконференции с оккупированного Крыма.

На вопрос адвокатов, что давало ему понять, что жизнь Януковича под угрозой, он отметил, что к нему все время поступала информация о том, что планируются покушения и нападения со стороны оппозиции, в частности, под руководством Александра Турчинова, Андрея Парубия и Дмитрия Яроша.

По его словам, сначала они планировали спровоцировать митингующих, привезя на Майдан Независимости бензовоз и подорвать его там, а затем переложить всю вину на действующую в то время власть.

"Мы это заблаговременно обнаружили и смогли предотвратить это", - сказал Павленко.

На вопрос судьи Владислава Девятко, от кого ему поступала подобная информация, он отказался называть фамилию, отметив, что боится за судьбу этого человека, поскольку в Украине "убивают свидетелей и расправляются с журналистами".

Его предупредили об уголовной ответственности за непредоставление показаний.

Далее он рассказал, что 20 февраля 2014 года, когда Янукович находился в резиденции Межигорье, поступила информация о том, что три группы по 500 человек будут блокировать заезд кортежа главы государства в Администрацию президента.

"Часть из них должна была забрасывать кортеж коктейлями Молотова или расстрелять. Оппозиция не намерена была идти на переговоры", - заявил Павленко.

Он добавил, что охрана смогла обеспечить Януковичу безопасный заезд.

Также он отметил, что к тому времени уже появилась информация о том, что на Майдане начался массовый расстрел людей, и есть погибшие и среди митингующих, и среди правоохранителей, а также, что государственную границу пересекли иностранные боевики с оружием.

"Мы только догадывались, что нас ждет. Пытались предупредить силовые меры со стороны оппозиции", - сказал экс-охранник.

По его словам, 21 февраля Янукович завершил работу в Администрации и уехал в резиденцию. Перед этим охране снова поступила информация о том, что дорога в Межигорье заблокирована "радикально настроенными боевиками с оружием".

"Мы понимали опасность, поэтому изменили маршрут. Но последняя машина была отслежена и расстреляна", - сказал Павленко.

Он добавил, что пулями были разбиты окна и осколками ранен один охранник.

В тот же день вечером, по его данным, Янукович планировал выехать с рабочим визитом в Харьков, Донецк и в Крым.

"Когда я ехал в резиденцию, то узнал, что уже были захваченные админздания, в частности, Администрация президента. У зданий стояли колонны с автобусами с радикалами, оппозиционный штаб планировал направить 10 тысяч вооруженных боевиков, чтобы захватить Межигорье. Мы узнали, что была измена со стороны военных и выехала колонна военной техники из Десны", - рассказал в суде свидетель.

Он отметил, что было принято решение президента немедленно ехать в Харьков, но там, по его словам, Януковичу тоже оказалось несладко.

Павленко рассказал, что экс-президент должен был выступить на съезде актива, но когда охрана пообщалась с организаторами, то выяснила, что организация мероприятия была не на должном уровне, каждый, кто хотел мог посетить мероприятие.

"Также поступила информация о том, что в Харьков прибыли радикалы, одна из групп которых уже была в зале. Еще несколько тысяч были на площади. Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия. Но если бы первая группа не справилась, то другая, на выезде кортежа должна была забросать его коктейлями Молотова и сжечь заживо", - заявил Павленко.

На уточняющий вопрос судьи, от кого именно поступила такая информация, экс-охранник ответил, что от сотрудника СБУ в Харьковской области. Однако после настойчивых просьб назвать его фамилию, ответил, что не помнит.

Далее он рассказал, что в резиденции в Харькове Янукович с Михаилом Добкиным и охраной обсудили ситуацию и решили ехать в Донецк.

По его словам, перед этим снова поступила информация, что возле Дворца Спорта ждут вооруженные активисты, которые должны были убить Януковича, поскольку предыдущие попытки были сорваны.

Павленко рассказал, что президентский кортеж выехал в аэропорт, где все пересели в вертолеты. Однако приземлиться в Донецке сразу не получилось.

"От военных диспетчеров поступил приказ развернуть вертолет и приземлиться в Харькове, иначе вертолет или будет сбит с применением боевой авиации, или будет выполнено опасное сближение, после чего наш вертолет просто может упасть", - заявил в суде свидетель.

Он добавил, что пилоты сообщили о том, что у них нет горючего для того, чтобы вернуться в Харьков и вертолет может разбиться в дороге. После длительных переговоров им разрешили совершить посадку.

По его словам, Янукович пытался звонить кому-то, чтобы понять, как действовать дальше.

"На улице было холодно, поэтому мы переместились в один из самолетов на аэродроме, чтобы президент мог спокойно осуществить свои звонки. Впоследствии в иллюминаторы мы увидели, что самолет окружили четыре сотрудника пограничной службы. Они были вооружены и приказали выйти из самолета", - заявил Павленко.

Он отметил, что у пограничников якобы был приказ задержать президента.

На вопрос, от кого именно был приказ, он ответил, что из Киева.

После этого, по его показаниям, кортеж Януковича отправился в загородный дом. Как оказалось позже, по словам Павленко, это был дом Рината Ахметова, где их встретил его помощник и там было написано обращение к странам-гарантам и было решено ехать в Крым.

Он также добавил, что поступила информация о том, что в Донецк прибывают автобусы с радикалами с целью убить или задержать Януковича.

Павленко рассказал, что с целью запутать преследователей, было решено замаскировать кортеж и ехать и большим расстоянием между автомобилями.

По его словам, когда он подъехал к Мелитополю, то увидел большое скопление людей и тяжелой техники.

"Там было около ста человек в форме без опознавательных знаков и с автоматическим оружием. Видел пулеметы. Мне позвонил сотрудник ГАИ, который сообщил, что там находятся вооруженные радикалы, которым дан приказ открывать огонь на поражение по кортежу президента", - сказал экс-охранник .

Снова, на просьбу назвать фамилию сотрудника ГАИ, он ответил, что не знает его, потому что не спрашивал.

Он рассказал, что когда они доехали до Бердянска, то там пересели в вертолеты и полетели в Крым.

Там их встретили люди. На вопрос, кто именно, он ответил, что это были военные РФ.

Также он рассказал, что Янукович должен был разместиться на даче №9, но выяснилось, что там уже находятся Арсен Аваков и Валентин Наливайченко, поэтому он поехал сначала в санаторий в Ялте, а затем на военную базу РФ в Севастополе.

По словам Павленко, там Янукович поговорил с сотрудниками охраны, поблагодарил за работу и попросил определиться, будут ли они с ним в дальнейшем, или вернутся на материковую Украину. Также написал отказ от охраны и 24 февраля отбыл в Россию.

На вопрос судьи, каким образом он это сделал, Павленко сначала не хотел отвечать, отметив, что не может раскрывать фамилии людей, которые помогали.

Однако судья Девятко попросил назвать, как из Крыма Янукович попал в Россию. Павленко ответил, что морским транспортом.

Также он добавил, что в России экс-президент разместился в доме в Ростове-на-Дону. Но чей именно это дом, он не знает.