Экс-охранник Януковича заставил допрашивать его на русском, говорит, забыл язык

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Пятница, 8 июня 2018, 12:34

Бывший начальник штаба службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко на допросе по делу о госизмене экс-президента заявил, что плохо понимает украинский язык.

Первая часть допроса велась прокурорами на украинском языке, а ответы свидетель давал на русском, но потом адвокат Януковича заявил, что у свидетеля есть трудности с пониманием вопросов, поэтому он просит прокурора задавать их на русском языке.

Прокурор сам спросил Павленко, понимает ли он украинский, на что тот ответил: "Я давно не слышал украинского и не разговаривал на нем, хотя он мне и нравится".

После этого прокуроры начали допрашивать начальника службы безопасности Януковича на русском языке.

Темы: Янукович суд
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