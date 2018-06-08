Экс-охранник Януковича заставил допрашивать его на русском, говорит, забыл язык

Бывший начальник штаба службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко на допросе по делу о госизмене экс-президента заявил, что плохо понимает украинский язык.

Первая часть допроса велась прокурорами на украинском языке, а ответы свидетель давал на русском, но потом адвокат Януковича заявил, что у свидетеля есть трудности с пониманием вопросов, поэтому он просит прокурора задавать их на русском языке.

Прокурор сам спросил Павленко, понимает ли он украинский, на что тот ответил: "Я давно не слышал украинского и не разговаривал на нем, хотя он мне и нравится".

После этого прокуроры начали допрашивать начальника службы безопасности Януковича на русском языке.

Павленко дает показания в Оболонском райсуде Киева по видеосвязи из оккупированного Россией Крыма.

На этом же допросе Павленко заявил, что радикально настроенные активисты Майдана планировали заживо сжечь Януковича, если не удастся убить его другим способом.

Евгений Кизилов, УП