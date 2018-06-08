Экс-охранник Януковича заставил допрашивать его на русском, говорит, забыл язык
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Пятница, 8 июня 2018, 12:34
Бывший начальник штаба службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко на допросе по делу о госизмене экс-президента заявил, что плохо понимает украинский язык.
Первая часть допроса велась прокурорами на украинском языке, а ответы свидетель давал на русском, но потом адвокат Януковича заявил, что у свидетеля есть трудности с пониманием вопросов, поэтому он просит прокурора задавать их на русском языке.
Прокурор сам спросил Павленко, понимает ли он украинский, на что тот ответил: "Я давно не слышал украинского и не разговаривал на нем, хотя он мне и нравится".
После этого прокуроры начали допрашивать начальника службы безопасности Януковича на русском языке.