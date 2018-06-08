МИД проверяет информацию о гибели четырех Украинских в Грузии
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Пятница, 8 июня 2018, 16:09
Четыре туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.
Об этом, ссылаясь на МВД Грузии, сообщает издание "Интерфакс.Туризм".
По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело.
Как сообщают грузинские СМИ, по предварительным данным, погибшие туристы были с Украины.
МИД Украины в свою очередь заявил, что оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии.
МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018