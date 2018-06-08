МИД проверяет информацию о гибели четырех Украинских в Грузии

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Пятница, 8 июня 2018, 16:09

Четыре туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.

Об этом, ссылаясь на МВД Грузии, сообщает издание "Интерфакс.Туризм".

По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело.

Как сообщают грузинские СМИ, по предварительным данным, погибшие туристы были с Украины.

МИД Украины в свою очередь заявил, что оперативно проверяет информацию о возможной гибели украинских туристов в горах Грузии.

Темы: МИД Грузия
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