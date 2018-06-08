НАПК не успело проверить декларации Порошенко и других топ-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции продлило срок проверки деклараций высших должностных лиц государства за 2015 – 2017 годы.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Приняты решения о продлении срока проверки 33-х субъектов декларирования", – говорится в сообщении.

Согласно повестке дня, обнародованного НАПК, речь идет про президента Петра Порошенко, министров Арсена Авакова, Лилию Гриневич, Игоря Жданова, Геннадия Зубко, Тараса Кутового, Игоря Насалика, Юрия Стеця, Владимира Емельяна, Евгения Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрия Луценко, руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Назара Холодницкого, экс-главы Нацбанка Якова Смолия, председателя СНБО Александра Турчинова и других.

Проверку их деклараций НАПК продолжило еще на месяц.

В то же время, в повестке дня отсутствует информация про деклараций еще 6 чиновников, срок проверки которых истекает 10 мая.

Это декларации вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, экс-министра финансов Александра Данилюка, министра иностранных дел Павла Климкина, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и главы Госкомитета телевидения и радиовещания Олега Наливайко.

"Украинская правда" обратилась за разъяснениями в пресс-службу НАПК, но ответа пока не получила.

О начале проверки деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрей Парубий и других топ-чиновников Назка объявило 10 апреля.

Отмечалось, что она начнется на следующий день, 11 апреля, и продлится 60 дней.